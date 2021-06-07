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2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108750508

108750508 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Rize ilimizde yer alan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108750508

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Rize  ilinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   İlk ve Acil Yardım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü tercih kod numarası 108750508 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   , Devlet , İlk ve Acil Yardım  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Rize ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban Puanı: 318,92337

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Tavan Puan: ---

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Başarı Sıralaması: 364942

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108750508   

ÜNİVERSİTE: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Rize

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 318,92337

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 364942

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,64935

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  346617

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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