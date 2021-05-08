2021 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205110153

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 90+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 380,10629

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 494,00067

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 67970

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205110153

ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi

FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 380,10629

Tavan Puan: 494,00067

Başarı Sıralaması: 67970

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+0

Yerleşen 2020 – 2021: 90

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 438,79371

Tavan Puan: 479,24708

Başarı Sıralaması: 5245

Kontenjan 2019: 51+0

Yerleşen 2019: 51

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 423,72566

Tavan Puan: 447,34897

Başarı Sıralaması : 6610

Kontenjan 2018 : 18+0

Yerleşen 2018 : 18

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,33997

Tavan Puan: 482,03159

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11181

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.