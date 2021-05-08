2021 Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 205110153
205110153 | Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 205110153 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sabancı Üniversitesi , Vakıf , Yönetim Bilimleri Programları Bölümü , Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yönetim Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 90+0 kişidir. 2020 yılında Yönetim Bilimleri Programları Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 380,10629
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 494,00067
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 67970
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205110153
ÜNİVERSİTE: Sabancı Üniversitesi
FAKÜLTE: Yönetim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,10629
Tavan Puan: 494,00067
Başarı Sıralaması: 67970
Kontenjan 2020 – 2021 : 90+0
Yerleşen 2020 – 2021: 90
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 438,79371
Tavan Puan: 479,24708
Başarı Sıralaması: 5245
Kontenjan 2019: 51+0
Yerleşen 2019: 51
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 423,72566
Tavan Puan: 447,34897
Başarı Sıralaması : 6610
Kontenjan 2018 : 18+0
Yerleşen 2018 : 18
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 440,33997
Tavan Puan: 482,03159
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 11181
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.