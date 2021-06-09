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2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111050197

111050197 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111050197

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi     Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 111050197 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   , Devlet , Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 290,90753

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Patoloji Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 539653

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111050197   

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 290,90753

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 539653

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,01291

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  541138

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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