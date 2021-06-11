2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027543142021 Akdeniz Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007903242021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1032902022021 Bingöl Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1020900622021 Selçuk Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089508062021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011902002021 Ankara Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011500592021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027901742021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027901732021 İstanbul Aydın Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202452269
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111050231

2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111050231

111050231 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111050231

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi     Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü tercih kod numarası 111050231 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü , Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban Puanı: 271,13857

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Tavan Puan: ---

Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 706021

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111050231   

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 271,13857

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 706021

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,50412

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  798813

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT