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2021 Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108890242

108890242 | Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108890242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi     Adapazarı Meslek Yüksekokulu   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 108890242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi   , Devlet , Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü , Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 211,03162

Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1422413

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108890242   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Adapazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 211,03162

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1422413

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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