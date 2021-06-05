2021 Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108890179

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 108890179 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Anestezi Bölümü , Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 323,59448

Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 342253

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108890179

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 323,59448

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 342253

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 307,06205

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 366354

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52