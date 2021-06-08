2021 Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108851717

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 108851717 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Adapazarı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 220,40084

Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1295230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108851717

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Adapazarı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Uzaktan

Taban Puan: 220,40084

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1295230

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,73044

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1269788

Kontenjan 2019: 120+3

Yerleşen 2019: Doldu-123