2021 Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108851744
108851744 | Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 108851744 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi , Devlet , Optisyenlik Bölümü , Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 65+2 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 67 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 280,5239
Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---
Sakarya Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 622522
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108851744
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 280,5239
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 622522
Kontenjan 2020 – 2021 : 65+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 67
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 277,39384
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 581385
Kontenjan 2019: 65+2
Yerleşen 2019: Doldu-67