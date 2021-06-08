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2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111890182

111890182 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111890182

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Geyve Meslek Yüksekokulu   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 111890182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Geyve Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 218,39345

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1322192

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890182   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Geyve Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,39345

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1322192

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,43977

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1505998

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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