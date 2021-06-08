2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111890182
111890182 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 111890182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Geyve Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 218,39345
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1322192
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111890182
ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
FAKÜLTE: Geyve Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 218,39345
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1322192
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 204,43977
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1505998
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41