2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1004513032021 Uşak Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1098503462021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1085502822021 Trakya Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1094517092021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107751633EURO 2020: Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi , şifresiz mi yayınlanacak?2021 Balıkesir Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101550752Meteoroloji Mühendisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 Ege Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1034510392021 Aksaray Üniversitesi Kimya Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 100850628
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851735

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851735

111851735 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kaynak Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Karasu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851735

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi     Karasu Meslek Yüksekokulu   Kaynak Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 111851735 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   , Devlet , Kaynak Teknolojisi  Bölümü , Karasu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kaynak Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 24 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851735   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  

FAKÜLTE: Karasu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 24

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,25394

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1720751

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT