2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111890176

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 111890176 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Medya ve İletişim Bölümü , Sapanca Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 210,04475

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 1436164

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111890176

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Sapanca Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 210,04475

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1436164

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 207,00651

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1467061

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62