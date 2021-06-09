2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 111850146

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 111850146 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 274,59561

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 674169

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111850146

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Sakarya Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 274,59561

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 674169

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,74731

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 684880

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52