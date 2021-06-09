2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111851074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 111851074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Geyve Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 219,29311

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1310175

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111851074

ÜNİVERSİTE: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

FAKÜLTE: Geyve Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,29311

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1310175

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,1886

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1220405

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57