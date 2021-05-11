2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı! Sky Sports'un haberine göre 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. Resmi açıklamanın UEFA tarafından 24 saat içerisinde yapılması bekleniyor.

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Sky Sportsta yer alan haberde 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındığı aktarıldı. Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin Porto'nun stadına alındığı iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan habere göre, 2021 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınarak Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildi. Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak. Resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. UEFA, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapacak. İNGİLİZLER UEFA'YA BAŞVURUDA BULUNMUŞTU İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti. Berkem Temizel Gece Editörü