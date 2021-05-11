2021 Girne Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 300790047Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı oynanacak? | 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı mı? | Nerede oynanacak?2021 Girne Üniversitesi Lojistik Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3007109282021 Girne Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3007900462021 Girne Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3007102672021 Girne Amerikan Üniversitesi Pazarlama (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 3002109422021 Girne Amerikan Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3002903962021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!2021 Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3002904202021 Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300290419
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Sky Sports'un haberine göre 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı. Resmi açıklamanın UEFA tarafından 24 saat içerisinde yapılması bekleniyor.

2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı!

Sky Sportsta yer alan haberde 2021 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındığı aktarıldı. 

Manchester City ile Chelsea'nin oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin Porto'nun stadına alındığı iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, 2021 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınarak Porto'nun stadı Estadio do Dragao'ya verildi.

Final 29 Mayıs'ta Dragao'da oynanacak. Resmi makamlardan bir açıklama gelmedi. UEFA, resmi açıklamayı 24 saat içerisinde yapacak.

İNGİLİZLER UEFA'YA BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Başbakanlık Ofisi 10 Numarada düzenlediği basın toplantısında, İngiliz Futbol Federasyonunun karşılaşmanın İngiltere'de oynanması için UEFA'ya başvurduğunu belirtti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT