2021 Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112770483

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 112770483 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 205,50132

Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---

Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1500528

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112770483

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Kavak Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 205,50132

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1500528

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,94372

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1379828

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41