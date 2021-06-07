2021 Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112770483
112770483 | Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 112770483 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Samsun Üniversitesi , Devlet , Harita ve Kadastro Bölümü , Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 205,50132
Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Tavan Puan: ---
Samsun Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Başarı Sıralaması: 1500528
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112770483
ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi
FAKÜLTE: Kavak Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 205,50132
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1500528
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212,94372
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1379828
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41