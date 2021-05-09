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2021 Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 112711099

112711099 | Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 112711099

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Samsun Üniversitesi   Sivil Havacılık Yüksekokulu   Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 112711099 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi , Devlet , Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 295,16542

Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 359,97632

Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 312716

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112711099   

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Havacılık Yüksekokulu

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,16542

Tavan Puan: 359,97632

Başarı Sıralaması: 312716

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,48265

Tavan Puan: 327,79834

Başarı Sıralaması:  279933

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 270,73492

Tavan Puan: 325,69899

Başarı Sıralaması :  314000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,96513

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  342697

Kontenjan 2017 :  45+2

Yerleşen 2017 : 47

taban-puan.jpg

Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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