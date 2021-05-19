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2021 Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 112771068

112771068 | Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 112771068

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Samsun Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü tercih kod numarası 112771068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi , Devlet , İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Taban Puanı: 263,81305

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Tavan Puan: 351,98214

Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü Başarı Sıralaması: 410967

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771068   

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 263,81305

Tavan Puan: 351,98214

Başarı Sıralaması: 410967

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,3571

Tavan Puan: 333,60776

Başarı Sıralaması:  459448

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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