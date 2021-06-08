2021 Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112751468
112751468 | Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü tercih kod numarası 112751468 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Samsun Üniversitesi , Devlet , İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü , Kavak Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında İş Makineleri Operatörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.
Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Taban Puanı: 214,15411
Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---
Samsun Üniversitesi İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 1379510
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112751468
ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi
FAKÜLTE: Kavak Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Samsun
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 214,15411
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1379510
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 219,33095
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1289513
Kontenjan 2019: 20+1
Yerleşen 2019: Doldu-21