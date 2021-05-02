2021 Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112711054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun ilinde bulunan Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112711054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi , Devlet , Meteoroloji Mühendisliği Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Meteoroloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne 47 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 312,49674

Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 398,96660

Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 225581

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112711054

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 312,49674

Tavan Puan: 398,96660

Başarı Sıralaması: 225581

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 336,22136

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: 37

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,97483

Tavan Puan: 348,59156

Başarı Sıralaması : 258000

Kontenjan 2018 : 45+2

Yerleşen 2018 : 47

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,74383

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 179513

Kontenjan 2017 : 45+2

Yerleşen 2017 : 47

Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.