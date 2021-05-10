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2021 Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112771076

112771076 | Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Samsun ilimizde yer alan Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112771076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Samsun  ilinde bulunan Samsun Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112771076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Samsun Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Samsun ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 237,04969

Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 278,27452

Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 693455

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112771076   

ÜNİVERSİTE: Samsun Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Samsun

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,04969

Tavan Puan: 278,27452

Başarı Sıralaması: 693455

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,67458

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  703110

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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