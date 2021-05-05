2021 Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911259
108911259 | Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108911259 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 300,73635
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911259
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 300,73635
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 296,55103
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 14+1
Yerleşen 2019: 13
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 249,87746
Tavan Puan: 262,16572
Başarı Sıralaması : 292000
Kontenjan 2018 : 14+1
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 259,85315
Tavan Puan: 274,09200
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 207477
Kontenjan 2017 : 14+1
Yerleşen 2017 : 15
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.