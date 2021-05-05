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2021 Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930689

108930689 | Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üni. Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930689

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   Teknoloji Fakültesi   Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 108930689 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü , Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 14+1 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: ---

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Tavan Puan: 0

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: ---

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930689   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknoloji Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: ---

Tavan Puan: 0

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+1

Yerleşen 2020 – 2021: ---

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 263,08991

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  14+1

Yerleşen 2019: 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 264,85679

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  14+1

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,80547

Tavan Puan: 261,21621

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  226623

Kontenjan 2017 :  14+1

Yerleşen 2017 : 15

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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