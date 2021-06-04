2021 Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108970185

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 108970185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 260,48579

Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 811925

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108970185

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 260,48579

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 811925

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,46806

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 775605

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: Doldu-103