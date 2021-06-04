2021 Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108970185
108970185 | Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 108970185 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 103 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 260,48579
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Selçuk Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 811925
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108970185
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 260,48579
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 811925
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,46806
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 775605
Kontenjan 2019: 100+3
Yerleşen 2019: Doldu-103