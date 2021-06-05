2021 Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108953324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 108953324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 243,81606

Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 999774

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108953324

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,81606

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 999774

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,76895

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1035409

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62