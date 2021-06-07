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2021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108990300

108990300 | Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Bozkır Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108990300

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi     Bozkır Meslek Yüksekokulu   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü tercih kod numarası 108990300 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   , Devlet , Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü , Bozkır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 41 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi   Halkla İlişkiler ve Tanıtım  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990300   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bozkır Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,61761

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1700216

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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