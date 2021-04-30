2021 Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911117

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108911117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 372,07755

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 460,67489

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 129958

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108911117

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,07755

Tavan Puan: 460,67489

Başarı Sıralaması: 129958

Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4

Yerleşen 2020 – 2021: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 330,09475

Tavan Puan: 425,61988

Başarı Sıralaması: 136760

Kontenjan 2019: 160+4

Yerleşen 2019: 164

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 308,8984

Tavan Puan: 400,32541

Başarı Sıralaması : 143000

Kontenjan 2018 : 160+4

Yerleşen 2018 : 164

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,0205

Tavan Puan: 393,82649

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116545

Kontenjan 2017 : 160+4

Yerleşen 2017 : 164

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.