2021 Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108911117
108911117 | Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 108911117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 160+4 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 164 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 372,07755
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 460,67489
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 129958
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108911117
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,07755
Tavan Puan: 460,67489
Başarı Sıralaması: 129958
Kontenjan 2020 – 2021 : 160+4
Yerleşen 2020 – 2021: 164
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,09475
Tavan Puan: 425,61988
Başarı Sıralaması: 136760
Kontenjan 2019: 160+4
Yerleşen 2019: 164
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 308,8984
Tavan Puan: 400,32541
Başarı Sıralaması : 143000
Kontenjan 2018 : 160+4
Yerleşen 2018 : 164
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 324,0205
Tavan Puan: 393,82649
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 116545
Kontenjan 2017 : 160+4
Yerleşen 2017 : 164
Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.