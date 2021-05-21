2021 Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930865

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108930865 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 357,83418

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 400,09664

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 27762

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930865

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 357,83418

Tavan Puan: 400,09664

Başarı Sıralaması: 27762

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,97667

Tavan Puan: 371,64144

Başarı Sıralaması: 27399

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,60058

Tavan Puan: 439,40371

Başarı Sıralaması : 24100

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,10256

Tavan Puan: 483,59564

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 21630

Kontenjan 2017 : 70+2

Yerleşen 2017 : 72

Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.