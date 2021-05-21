2021 Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930865
108930865 | Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 108930865 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Selçuk Üniversitesi , Devlet , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 357,83418
Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 400,09664
Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 27762
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108930865
ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Konya
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 357,83418
Tavan Puan: 400,09664
Başarı Sıralaması: 27762
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 353,97667
Tavan Puan: 371,64144
Başarı Sıralaması: 27399
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 346,60058
Tavan Puan: 439,40371
Başarı Sıralaması : 24100
Kontenjan 2018 : 70+2
Yerleşen 2018 : 72
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 351,10256
Tavan Puan: 483,59564
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 21630
Kontenjan 2017 : 70+2
Yerleşen 2017 : 72
Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.