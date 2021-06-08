2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069501152021 Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066701132021 Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066501272021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1125510772021 Kafkas Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1059702552021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1118509582021 Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1029503122021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1006504632021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2006904542021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108951294

2021 Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108951294

108951294 | Selçuk Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108951294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi     Ilgın Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 108951294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   , Devlet , Makine  Bölümü , Ilgın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 199,37727

Selçuk Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 1588242

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108951294   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ilgın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 199,37727

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1588242

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,61398

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1503300

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT