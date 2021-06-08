2021 Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108951294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Selçuk Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 108951294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Ilgın Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 199,37727

Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1588242

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108951294

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Ilgın Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 199,37727

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1588242

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204,61398

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1503300

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41