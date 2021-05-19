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2021 Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930626

108930626 | Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108930626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Reklamcılık   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü tercih kod numarası 108930626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi , Devlet , Reklamcılık   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Reklamcılık   Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Reklamcılık   Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü Taban Puanı: 247,31911

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü Tavan Puan: 311,60027

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü Başarı Sıralaması: 523071

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108930626   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 247,31911

Tavan Puan: 311,60027

Başarı Sıralaması: 523071

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,99036

Tavan Puan: 285,20460

Başarı Sıralaması:  476384

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,20186

Tavan Puan: 325,64768

Başarı Sıralaması :  478000

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,5011

Tavan Puan: 329,49216

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  270165

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

taban-puan.jpg

Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Selçuk Üniversitesi Reklamcılık   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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