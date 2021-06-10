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2021 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108990379

108990379 | Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 108990379

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Selçuk Üniversitesi     Huğlu Meslek Yüksekokulu   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü tercih kod numarası 108990379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Selçuk Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü , Huğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Taban Puanı: 217,13611

Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Selçuk Üniversitesi   Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1338835

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108990379   

ÜNİVERSİTE: Selçuk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Huğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 217,13611

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1338835

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,35459

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1402726

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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