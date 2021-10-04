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  3. 2021 sigara fiyatları | BAT, JTI, Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

2021 sigara fiyatları | BAT, JTI, Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

Son dakika haberlerine göre sigaraya zam gelmesiyle birlikte vatandaş tercih ettiği markaların fiyatlarını merak ediliyor. Peki BAT, JTI, Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi , 2021 sigara fiyatları ...

2021 sigara fiyatları | BAT, JTI, Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi

2021 sigara fiyatları | İşte güncel fiyat listesi | BAT, JTI, Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusu sigara zammı sonrası en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. Uluslararası  tütün şirketi olan Philip Morrissa'nın ardından BAT, JTI firmalarının sigaralarına da zam geldi. Bu kapsamda BAT, JTI, Philip Morissa sigara fiyatları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte İşte güncel fiyat listesi , 2021 sigara fiyatları...

2021 SİGARA FİYATLARI | BAT, JTI, PHİLİP MORİSSA SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

PHİLİP MORİSSA

Marl ED: 17.00 TL

Marl To: 18.00 TL

Marl: 19.00 TL

Parl: 19.50 TL

Parl MID: 18.50 TL

Mur: 17.00 TL

Chst: 15.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL

( Sigara isimleri kısaltılmıştır)

 

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