2021 Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109050372
109050372 | Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 109050372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Siirt Üniversitesi , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 201,67267
Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Tavan Puan: ---
Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 1555531
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109050372
ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Siirt
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 201,67267
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1555531
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198,13202
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1602102
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41