2021 Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109050372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 109050372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 201,67267

Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Tavan Puan: ---

Siirt Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 1555531

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109050372

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 201,67267

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1555531

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,13202

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1602102

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41