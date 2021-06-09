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2021 Siirt Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109050293

109050293 | Siirt Üniversitesi Posta Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Siirt ilimizde yer alan Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Siirt Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109050293

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt  ilinde bulunan Siirt Üniversitesi     Kurtalan Meslek Yüksekokulu   Posta Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 109050293 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi   , Devlet , Posta Hizmetleri  Bölümü , Kurtalan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 55 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Siirt Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109050293   

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kurtalan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 55

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,07408

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1377958

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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