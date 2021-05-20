2021 Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109090056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109090056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi , Devlet , Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 208,01416

Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 274,32022

Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 807489

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109090056

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 208,01416

Tavan Puan: 274,32022

Başarı Sıralaması: 807489

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,21891

Tavan Puan: 389,81711

Başarı Sıralaması: 716375

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2018 : ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Siirt Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.