2021 Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109070182

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Siirt ilinde bulunan Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 109070182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Siirt Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Siirt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 281,65645

Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Siirt Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 613001

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109070182

ÜNİVERSİTE: Siirt Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Siirt

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 281,65645

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 613001

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273,83145

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 614428

Kontenjan 2019: 65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67