2021 Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109130155
109130155 | Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sinop ilimizde yer alan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109130155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sinop Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.
Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 249,03454
Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 293,79710
Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 63535
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109130155
ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
ŞEHİR: Sinop
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 249,03454
Tavan Puan: 293,79710
Başarı Sıralaması: 63535
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,17331
Tavan Puan: 299,53886
Başarı Sıralaması: 62408
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 241,00794
Tavan Puan: 282,70842
Başarı Sıralaması : 57600
Kontenjan 2018 : 35+1
Yerleşen 2018 : 36
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 239,0341
Tavan Puan: 316,23370
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 54040
Kontenjan 2017 : 35+1
Yerleşen 2017 : 36
Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.