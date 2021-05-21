2021 Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109130155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sinop ilinde bulunan Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109130155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sinop Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü , Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sinop ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümüne 36 kişi yerleşmiştir.

Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 249,03454

Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 293,79710

Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 63535

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109130155

ÜNİVERSİTE: Sinop Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Sinop

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 249,03454

Tavan Puan: 293,79710

Başarı Sıralaması: 63535

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,17331

Tavan Puan: 299,53886

Başarı Sıralaması: 62408

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,00794

Tavan Puan: 282,70842

Başarı Sıralaması : 57600

Kontenjan 2018 : 35+1

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,0341

Tavan Puan: 316,23370

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 54040

Kontenjan 2017 : 35+1

Yerleşen 2017 : 36

Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sinop Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.