2021 Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109370150

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şırnak ilinde bulunan Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 109370150 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Şırnak Üniversitesi , Devlet , Tarla Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şırnak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarla Bitkileri Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Tarla Bitkileri Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 209,60763

Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Tavan Puan: 248,39576

Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 674946

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109370150

ÜNİVERSİTE: Şırnak Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Şırnak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,60763

Tavan Puan: 248,39576

Başarı Sıralaması: 674946

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 297,41455

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 282,56700

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Şırnak Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.