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2021 Sivas Cumhuriyet Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 102610494

102610494 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sivas Cumhuriyet Üni. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Taban, Tavan Puan | 102610494

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü tercih kod numarası 102610494 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Taban Puanı: 211,10751

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Tavan Puan: 292,92269

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü Başarı Sıralaması: 796486

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102610494   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,10751

Tavan Puan: 292,92269

Başarı Sıralaması: 796486

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,36969

Tavan Puan: 364,77821

Başarı Sıralaması:  572723

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 243,10036

Tavan Puan: 328,22643

Başarı Sıralaması :  651000

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,88715

Tavan Puan: 392,61276

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  283161

Kontenjan 2017 :  65+2

Yerleşen 2017 : 67

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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