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2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102690130

102690130 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102690130

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi     Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 102690130 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   , Devlet , Aşçılık  Bölümü , Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 251,40607

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 911736

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690130   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

FAKÜLTE: Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,40607

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 911736

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 246,66661

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  921136

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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