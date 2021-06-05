2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102651446

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 102651446 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 226,39841

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1215174

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102651446

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,39841

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1215174

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,85729

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1253678

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62