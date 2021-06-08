2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102652126
102652126 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 102652126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü , Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 241,11693
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Tavan Puan: ---
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1031900
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652126
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 241,11693
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1031900
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,35411
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 976715
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72