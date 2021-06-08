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2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102652126

102652126 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102652126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi     Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü tercih kod numarası 102652126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   , Devlet , Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü , Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Taban Puanı: 241,11693

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Tavan Puan: ---

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1031900

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652126   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,11693

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1031900

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,35411

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  976715

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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