2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102652002

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 102652002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 223,55725

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1252863

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102652002

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,55725

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1252863

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 223,64011

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1228195

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41