2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102652002
102652002 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 102652002 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 223,55725
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1252863
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102652002
ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Sivas
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 223,55725
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1252863
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 223,64011
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1228195
Kontenjan 2019: 40+1
Yerleşen 2019: Doldu-41