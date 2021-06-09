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2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102690119

102690119 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Posta Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sivas ilimizde yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102690119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sivas  ilinde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi     Koyulhisar Meslek Yüksekokulu   Posta Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 102690119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   , Devlet , Posta Hizmetleri  Bölümü , Koyulhisar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sivas ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 196,48505

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi   Posta Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1627920

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102690119   

ÜNİVERSİTE: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  

FAKÜLTE: Koyulhisar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Sivas

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,48505

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1627920

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,07783

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1587909

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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