2021 Süleyman Demirel Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1092108382021 Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1092903202021 Trakya Üniversitesi Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1094102542021 Trakya Üniversitesi Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1094102632021 Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1094103062021 Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1094108542021 Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1094108632021 Trakya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1094902812021 Trakya Üniversitesi Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1094902822021 Trakya Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109490283
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2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109290320

109290320 | Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109290320

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Arapça Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109290320 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Arapça Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arapça Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Arapça Öğretmenliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 317,36982

Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 442,76019

Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 40128

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109290320   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 317,36982

Tavan Puan: 442,76019

Başarı Sıralaması: 40128

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,61007

Tavan Puan: 408,05972

Başarı Sıralaması:  48116

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Arapça Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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