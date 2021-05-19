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2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109211015

109211015 | Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Isparta ilimizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109211015

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Isparta  ilinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sanat Tarihi   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü tercih kod numarası 109211015 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Süleyman Demirel Üniversitesi , Devlet , Sanat Tarihi   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Isparta ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sanat Tarihi   Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Sanat Tarihi   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Taban Puanı: 237,93231

Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Tavan Puan: 303,92371

Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü Başarı Sıralaması: 592175

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109211015   

ÜNİVERSİTE: Süleyman Demirel Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Isparta

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,93231

Tavan Puan: 303,92371

Başarı Sıralaması: 592175

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,04311

Tavan Puan: 438,04073

Başarı Sıralaması:  513216

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 258,47375

Tavan Puan: 440,53351

Başarı Sıralaması :  502000

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,7048

Tavan Puan: 368,08482

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  404915

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Sanat Tarihi   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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