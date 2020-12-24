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  3. 2021 Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu: Günlük 25 - 50 lira arası ücret ödenecek!

2021 Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu: Günlük 25 - 50 lira arası ücret ödenecek!

Ceza muhake2021 Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu: 25 - 50 lira arası ücret ödenecek!mesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara ödenecek ücret, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 2021 yılından uygulamaya geçilecek olan kanun kapsamında tanıklık edenlere günlük 25 - 50 lira arası ücret ödenecek.

2021 Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu: Günlük 25 - 50 lira arası ücret ödenecek!

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara, günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek. Ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2021 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNLÜK 25 - 50 LİRA ARASI ÖDENECEK

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 25 ila 50 Türk lirasına kadar ücret ödenecek.

2021 Tanıklık Ücret Tarifesi belli oldu: 25 - 50 lira arası ücret ödenecek!

İKAMET VE BESLENME GİDERLERİ DE KARŞILANACAK

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak.

Tarife, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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