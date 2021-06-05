2021 Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112070674

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 112070674 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 220,75904

Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Tarsus Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1290386

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070674

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 220,75904

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1290386

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,6151

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1355852

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52