2021 Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112051593

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 112051593 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi , Devlet , Moda Tasarımı Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Moda Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 199,36071

Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Tarsus Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1588465

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112051593

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 199,36071

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1588465

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,97303

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1673911

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52