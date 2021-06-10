2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073708642021 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1063900682021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073510732021 Kayseri Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707482021 Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1093701632021 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1015515382021 Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007516992021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125721762021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125529032021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300990064
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2021 Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112070673

112070673 | Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Tarsus Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112070673

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 112070673 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi   , Devlet , Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: 234,28116

Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Tarsus Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 1114487

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112070673   

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 234,28116

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1114487

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,94356

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1238109

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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