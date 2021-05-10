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2021 Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112010621

112010621 | Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 112010621

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Tarsus Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 112010621 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tarsus Üniversitesi , Devlet , Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 237,2172

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 294,92582

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 691993

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112010621   

ÜNİVERSİTE: Tarsus Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 237,2172

Tavan Puan: 294,92582

Başarı Sıralaması: 691993

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,22728

Tavan Puan: 291,84960

Başarı Sıralaması:  687344

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 219,19902

Tavan Puan: 280,51490

Başarı Sıralaması :  705000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,48203

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  697078

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

taban-puan.jpg

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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